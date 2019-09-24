هيفا شربل تستعد للموسم الرابع من سفراء الأرز

واكب فريق عمل سفراء الارز ومقدمة البرنامج الإعلامية هيفا شربل ولمدة يومين مؤتمر الطاقة الاغترابية LDE في Washington D.C بمشاركة اكثر من 600 شخصاً.

ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، الا أن اللبنانيين متفائلين دائما بعد مؤتمرات الطاقة الإغترابية التي تعزز الامل و الثقة .

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وبدورها نوّهت الإعلامية هيفا شربل على الدور الكبير التي تلعبه وزارة الخارجية والمغتربين في توطيد العلاقات بين اللبنانيين من كافة أنحاء العالم ، كما أشادت هيفا والمغتربين بدور مؤسسة IDAL في لبنان و مساعدتها للمستثمرين في الوطن .

يذكر أن هيفا تضع لمساتها الاخيرة على الموسم الرابع من برنامج سفراء الارز الذي يبث عبر شاشة الMTV ، كما تستعد لفيلم سينمائي بإنتاج ضخم سيتم تصويره في 7 بلدان إغترابية حول العالم .