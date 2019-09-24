بُشرى: أنا ومحمد رمضان نبحثُ عن عمل مناسب يجمعنا.. وهذا ما لا يعرفه البعض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية بشرى عن إمكانية تقديمها فيلمًا أو مسلسلًا بالتعاون مع النجم محمد رمضان خلال الفترة المقبلة.

وقالت بشرى في تصريح لـ"فوشيا": "البعض اقتصر إمكانية تعاوني مع رمضان في مجال الغناء، فقد نتعاون في فيلم جديد أو مسلسل، لِم لا؟".

وأضافت: "أنا ورمضان نفكر في التعاون بشكل جدي، ولكننا لم نعثر حتى الآن على عمل مناسب يجمعنا سويًا".

وتابعت: "ما لا يعرفه البعض، أن محمد رمضان يأخذ رأيي أحيانًا في أغانٍ يُقدمها، علاقتنا ممتازة وفخورة بصداقتنا".

يُذكر أن بشرى كانت طرحت أغنية على طريقة الفيديو كليب منذ عدة أشهر، سخرت فيها من محمد رمضان وبالتحديد أغنيته "أنا الملك"، ثم عادت وأكّدت أنها لا تقصد السخرية وأن هناك فنًا عالميًا يحمل اسم "كلاش ساوند" يعتمد على رد الفنانين على بعضهما في الأغاني بطريقة ساخرة.