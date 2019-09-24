حمدى الميرغنى يصور "روحين فى زكيبة" بأحد فنادق المريوطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان حمدى الميرغنى مشاهده فى مسلسله "روحين فى زكيبة"، داخل أحد فنادق المريوطية، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان أوس أوس ونهى عابدين وأخرون من النجوم.

مسلسل "روحين فى زكيبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

يذكر أن حمدى الميرغنى يعيش حالة كبيرة من النشاط فى الوقت الحالى بعد عودة تصوير مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل امام والذى يشارك فى بطولته، اضافة إلى استمراره فى تصوير فيلم "ديدو" مع كريم فهمى وبيومى فؤاد ومحمد ثرو، وكذلك مشاركته فى عروض "مسرح مصر" بموسمه السابع والأخير.