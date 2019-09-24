شكرا لقرائتكم خبر عن آرون بول يكشف لقطات جديدة لفيلم Breaking Bad المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل العالمى آرون بول، عن لقطات جديدة، فى تريلر بلغ مدته أكثر من دقيقتين، لفيلم El Camino المقتبس عن المسلسل العالمى الشهير Breaking Bad، المقرر عرضه يوم 11 أكتوبر المقبل عبر شبكة نتفليكس الأمريكية.

ووفقاً لبعض التقارير فأن آرون بول سيعيد أداء دور جيسي بينكمان، وينتقل إلى حيث توقفت الحلقة الأخيرة من المسلسل مع قيادة Pinkman، مع والتر وايت الذى يؤدى دوره بريان كرانستون، والذى سيحرره من العمل فى meth lab حيث تم إجباره على العمل من قبل عصابة منافسة، حسبما نشر موقع rollingstone.

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وكانت شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية فازت فى السباق الذى خاضته مع شبكة amc الأمريكية فى الاستحواذ على عرض الفيلم الجديد بشكل حصرى فى أكتوبر المقبل.

وفى سياق متصل يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.