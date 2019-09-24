شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد رمضان يطرح كليب جديد بعنوان "هما عايزنها فوضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد رمضان لطرح كليب جديد بعنوان "هما عايزنها فوضى"، ومن المقرر أن يتم طرحه اليوم الثلاثاء على قناته الرسمية على "يوتيوب"، من ناحية أخرى يستعد رمضان لإحياء حفل غنائى يوم 25 الشهر الحالى داخل الجامعة الأمريكية، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددًا من المفاجآت وعددًا من أغانيه التى اشتهر بها منها "نمبر وان" و"الملك" وغيرها التى حققت نجاحا كبيرا مؤخرا.

محمد رمضان احتفل مؤخرًا بوصول قناته الرسمية على يوتيوب، إلى 2 مليار مشاهدة، وكان النجم محمد رمضان قد أحيا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى الجمعة الماضى، بحضور محبيه.

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شارك محمد رمضان فى رمضان الماضى بمسلسله "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور.