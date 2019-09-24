شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده ردا على الخونة: "اللى عاوزين فوضى ميعرفوش قيمة مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت العديد من صفحات السوشيال ميديا، بعض مقاطع الفيديو للفنانة فيفى عبده، خلال حديثها عن دعاة نشر الفوضى والتخريب من خارج مصر.

وتحدثت فيفى عبده وفى حالة انفعال، عن دعاة الفوضى من خارج البلاد، والذين يرغبون فى تكرار مشاهد العنف والفوضى التى شهدنها من قبل، وتعود مصر إلى انتشار الفوضى والخوف والسرقة بسبب الثورة، مؤكدة أن الشعب المصرى لن ينساق وراء هذه مطالب العنف والفوضى.

وقالت فيفي عبده: "نسيتوا اللى عملتوه فينا.. وأنتو تسرقوا وتلقبوا فى البلد.. ثورة إيه.. الثورة النزيهة، اللي بيعمل ثورة يكون نزيه ويكون قدها وقدود.. واللى عاوزين فوضى لا يعرفوا قيمة مصر ولا رئيسها.. الرئيس السيسى رئيس أهم بلد فى العالم العربى.. الدول الأوروبية يعملوله مليون ألف حساب.. وابن البلد المحترم بيعرف يحترم رئيسه وجيش بلده.. والرئيس عمل انجازات فى كل المجالات".

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وفضحت فيفى عبده، الهارب محمد على الذى يزعم أنه يتحدث عن الفقراء فى حين أنه يركب أحدث السيارات ويهاجم بلده من خارج البلاد، مؤكدة أنه إذا كان لديه حق يجب أن ينزل إلى مصر بدلا من الهجوم عليها من الخارج، وهذا الراجل لا يدرك أهمية الدولة المصرية ورجالها ونسائها وبعد أن سرق أموالها هرب إلى الخارج من أجل الهجوم عليها.

وأكدت الفنانة فيفى عبده، أنها سوف تستمر فى فضح دعاة الفوضى والتخريب من خارج البلاد، وسوف تظهر بشكل يومى من أجل فضحهم.