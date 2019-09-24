كايلي جينر تُحضّر لمفاجأة في أسبوع الموضة الباريسي.. إليكِ التفاصيل!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارفت فعاليات أسبوع الموضة في باريس على الابتداء بعد انتهاء أسابيع الموضة في كُل من نيويورك ولندن وميلانو.
وتتحضّر نجمة تلفزيون الواقع المليارديرة كايلي جينر، 22 عامًا، للإعلان عن مُفاجأةٍ لجمهورها في أسبوع الموضة الباريسي، ألا وهي التّعاون مع دار الأزياء الفاخرة "بالمان".
وفي تفاصيل هذا التّعاون الذي سُمّي بـ "كايلي X بالمان"، لن يكون مُتعلقًا بالأزياء، بل في مجالٍ تمتلك فيه كايلي خِبرة وافرة، ألا وهو مُستحضرات التّجميل.
فمن خلال علامتها للمكياج "Kylie Cosmetics"، ستُطلق كايلي تشكيلة جديدة من مُستحضرات التجميل بالتّعاون مع بالمان "Kylie X Balmain"، ولم تكشف عن تفاصيل هذه المجموعة ولا عن مُحتوياتها.
ففي ليلة أمس الإثنين، كشفت كايلي عن هذا التّعاون عن طريق نشرها صورةً لها وهي ترتدي فُستان بليزر حاد وباذخ من بالمان، تزيّن بالرّيش والحزام العريض.
وخلف كايلي، وقف المُدير الإبداعي لعلامة بالمان، أوليفر روستينغ، وقد ارتدى إطلالةً بيضاء من رأسه إلى أخمص قدميه.
يُذكر أنّ كايلي عبّرت عن حُبّها لعلامة "بالمان" الفرنسية يوم الأربعاء الماضي، عندما ارتدت فُستانً أسود اللون من دار الأزياء الفاخرة، وحملت حقيبة سوداء من نفس العلامة.
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