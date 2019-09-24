متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شكل ملك جمال لبنان لعام 2018 محمد طه حالة استثنائية على الساحة؛ نظرًا لعفويته المعتادة التي جعلته في كثير من الأحيان حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد محمد طه أنه استفاد كثيرًا من هذه التجربة وأعطته دافعًا كبيرًا للاستمرار والمضي قدمًا.
كاميرا فوشيا" التقت ملك جمال لبنان محمد طه؛ إذ تحدثت عن حياته بعد تتويجه باللقب الموسم الماضي، مقدمًا نصيحة لملك الجمال الجديد الذي سوف يتم تتويجه الأربعاء 25 أيلول.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك جمال لبنان محمد طه: الانتقادات ساعدتني.. وهذه نصيحتي لمن سيتوّج بعدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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