فن ومشاهير

دانا حمدان تتعرض لموقف حرج في مهرجان الجونة

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القاهرة - لايف ستايل

 تعرضت الفنانة دانا حمدان، إلى موقف حرج خلال وجودها على السجادة الحمراء على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الإثنين.

وظهرت دانا حمدان، وهي تحاول أن "تربط حزام خاص بملابسها" بطريقة حذرة، لأنها كانت تعي أنها أصبحت داخل منطقة "الريد كاربت" وتلاحظها أعين المصورين.

ونشرت دانا مقطع الفيديو لتوضح الموقف الذي تعرضت له، وظهرت تحاول ربط الحزام وأنقذتها شقيقتها "ميس حمدان" التي تواجدت معها في الجونة خلال مشاركتهن في المهرجان.

وحرصت كل من دانا حمدان وميس حمدان على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائى بجانب عدد كبير من النجوم.

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جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بدأت يوم 19 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، في حضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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