أحمد سعد يقترب من المليون الثالث بأغنيته الجديدة "يا مدلع"

يواصل النجم أحمد سعد، تحقيق النجاج بأغنيته الجديدة "يا مدلع" التى طرحتها "مزيكا" منذ 10 أيام على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، واقتربت الأغنية من المليون الثالث على موقع اليوتيوب، كما تحتل مرتبة متقدمة فى قائمة التريند.

"يامدلع" من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدى وتوزيع أشرف البرنس ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.. والكليب تم تصويره فى النمسا فى مدينة سالزبورج.

أغنية "يا مدلع" هى إحدى أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد الذى سوف تطرحه شركة "مزيكا" خلال الفترة القادمة.

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من ناحية أخرى يستعد أحمد للسفر إلى الإمارات الأربعاء القادم لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية بدبى وأبو ظبى فى الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر، ومن المقرر أن يشدو خلال هذه الحفلات بمجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة.

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