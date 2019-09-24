القاهرة - لايف ستايل أشادت الفنانة مني زكي، علي موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، بأغنيات فيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، في برنامج خارج المسابقة الرسمية. وعلقت زكي قائلة: "حبيت أغاني فيلم "لما بنتولد"، الفيلم المصري في مهرجان الجونة السينمائي، مبروك أبطال وفريق عمل الفيلم". يذكر أن، الفيلم "لم تتولد" بطولة عمرو عابد وابتهال الصريطي وسلمى حسن ومحمد حاتم ودانا حمدان وبسنت شوقي وحنان سليمان وسامح الصريطي، كما يشهد الظهور الأول لأمير عيد، المغني الرئيسي في فرقة "كايروكي".قد يهمك ايضاً: بشرى تؤكد عدم اهتمامها بانتقادات الجمهور لها بسبب اختيارتها الشخصية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تشيد بأغاني فيلم "لما بنتولد" في الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.