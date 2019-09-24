ساندي بإطلالة غير متوقعة في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ساندي تظهر بإطلالة غير متوقعة في ختام مهرجان الجونة السينمائي
أعلنت الفنانة والمطربة ساندي، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام إنها ستظهر ببدلة رجالي في ختام مهرجان الجونة السينمائي.
وكتبت ساندي: "استنوني في ختام مهرجان الجونة ببدلة رجالي وربنا يستر".
الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يحتفل بدورته الثالثة لهذا العام وسط حضور كوكبة من النجوم.
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