ساندي تظهر بإطلالة غير متوقعة في ختام مهرجان الجونة السينمائي أعلنت الفنانة والمطربة ساندي، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام إنها ستظهر ببدلة رجالي في ختام مهرجان الجونة السينمائي. وكتبت ساندي: "استنوني في ختام مهرجان الجونة ببدلة رجالي وربنا يستر". Advertisements الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يحتفل بدورته الثالثة لهذا العام وسط حضور كوكبة من النجوم. قد يهمك ايضاً: بشرى تؤكد عدم اهتمامها بانتقادات الجمهور لها بسبب اختيارتها الشخصية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساندي بإطلالة غير متوقعة في ختام مهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.