دانييلا رحمة تُطلُّ في مسلسل جديد مع شركة "إيغل فيلمز"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستمر الفنانة دانييلا رحمة في تعاونها مع شركة "إيغل فيلمز" للمنتج جمال سنان، عبر مسلسل ستلعب فيه دور البطولة إلى جانب الممثل نيكولا معوّض سيُعرَض خارج شهر رمضان على محطة عربية مهمة.

وأعلنت الشركة المنتجة في بيانها الصحافي عن انطلاق قريب لتصوير مسلسل مؤلف من 30 حلقة سيجمعهما بقصة دراميّة اجتماعية مشوّقة وجديدة من نوعها.