كارمن لبّس تشير لوجود حمار في موقع التصوير







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الممثلة اللبنانية كارمن لبّس متابعيها عبر صفحتها الخاصة في موقع "فيسبوك" فيديو طريف من موقع التصوير ظهر فيه حمار وعلقت عليه بطريقةٍ ظريفة.

ولقد عُرفت "لبّس" بمحبتها للحيوانات والدفاع عن حقوقها في منشوراتها على مواقع التواصل، إلا أنها هذه المرة، نشرت الفيديو بنقلٍ حيّ أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "رصيف الغرباء" للمنتج والمخرج ايلي معلوف. حيث أطلّت في بثٍ مباشر على "فيسبوك" لتشير إلى وجود الحمار في موقع التصوير، وقالت باللهجة اللبنانية: "هيدا ساكت صامت صبور، وبس يتيّس ما حدا بيردّو".

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