شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج "كوستا جافراس"يحصل على جائزة عن أعماله من مهرجان San Sebastian Film والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المخرج كوستا جافراس، على جائزة "دونوستيا" الفخرية، عن مسيرته، خلال فعاليات مهرجان San Sebastian Film ، ووصفه المهرجان أنه أحد أبرز مخرجى السينما السياسية في الـ 50 سنة الأخيرة.

وقال المخرج اليوناني الفرنسي خلال حواره مع الصحفيين بعد تسلمه الجائزة إن "تصوير الأفلام بالنسبة له بمثابة قصة حب جديدة"، وصرح بأن أعماله تغيرت مع تغير نظرته للأمور من حوله جنبا إلى جنب مع تقدمه في العمر، و التجارب الذى خاضها، وأكد أن كل ما يقوم به يكون نابع من شغفه.

وحضر كوستا جافراس مهرجان San Sebastian Film، الذي بدأ 20 سبتمبر الحالي ويستمر إلى 28 من نفس الشهر، في إسبانيا، لتقديم فيلمه الأخير "Adults In The Room" المستوحى من مذكرات وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، حول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سنة 2015 في فترة الأزمة الاقتصادية.

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وقال جافراس إنه عاش فى الأزمة اليونانية منذ بدايتها، وتابع كل تطوراتها، وبالتالي فأنه وجد الفكر الجديد لأفلامه.

ولد كوستا جافراس في بيلوبونيسوس اليونانية سنة 1933، وهاجر إلى باريس عندما كان بلغ عامه الـ 22.

ونال جافراس "أوسكار" أفضل فيلم أجنبي عن "Z" سنة 1969، والسعفة الذهبية في كان سنة 1982 عن "Missing"، الذي حاز بفضله أيضا على "أوسكار" أفضل سيناريو، حسبما نشر موقع "Variety".