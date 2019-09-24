شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحضر عرض فيلمها " بالصدفة " مع الجمهور فى بيروت غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة كارول سماحة، عن سعادتها بحضور أول عرض لفيلمها الجديد " بالصدفة "، مع جمهورها ومحبيها غدا الأربعاء فى بيروت.

وكتبت كارول عبر حسابها على تويتر، قائلة:" كتير سعيدة انى هحضر شخصيا يوم الاربعاء غدا 25 سبتمبر فيلم بالصدفة، بسينما سوق بيروت سينما سيتي مع الجمهوروالمحبين والفانزوأكيد كل أبطال وفريق العمل، لاقونا الساعة ٧ بحبكم".

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة"

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يذكرأن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم.