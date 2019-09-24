شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك لير" تواصل عروضها بالقاهرة وتستعد للسفر إلى السعودية مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني عروضها بالقاهرة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس طوال شهري سبتمبر وأكتوبر، بينما تستعد "كايرو شو" لإنهاء تجهيزات سفر المسرحية أول نوفمبر المقبل للمشاركة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في ثاني الجولات العربية للمسرحية بعد مشاركتها بموسم جدة خلال يوليو الماضي، والتي حققت نجاحا كبيرا وإقبالا غير مسبوق من جمهور المملكة.

وتعتبر عروض المسرحية في سبتمبر وأكتوبر فرصة جيدة للجمهور الذي لم يتمكن من مشاهدة "الملك لير" خلال أجازات الصيف إلى جانب شباب الجامعات، الذين لاحظنا اهتمامهم الخاص بالعروض الكلاسيكية الراقية.

الملك لير يشارك في بطولتها إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي واحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.