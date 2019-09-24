شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده : محمد على وغنيم واللى زيهم يستاهلوا الشتيمة وقلة الأدب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أولى تصريحاتها بعد الفيديو الشهير الذي شنت فيه هجوما شرسا علي الداعين لثورة جديدة من أمثال محمد علي ووائل غنيم قالت النجمة فيفي عبده ل لليوم السابع : أنا كنت شايله شيله علي قلبي منذ أن وجدت شتائم وقلة أدب موجهة لرئيس جمهوريتي فلماذا كل هذه الشتائم لرئيس مصر " أم الدنيا" الذي تولي الحكم والبلد كانت " بطنها مفتوحة " وكان هناك فوضي ولكنه استطاع ان يحقق الاستقرار وواجبنا إن نشكره " مش نشتمه "

وأضافت فيفي عبده : وما قلته في الفيديو كان من قلبي ولعلم الجميع أنا عمري ما سلمت علي الرئيس ولا قابلته ولكن كمصرية خرج مني هذا الكلام لأنني وجدت سفالة وقلة أدب .

وأشارت بعد كلامي في الفيديو كل من يقابلني يقول لي : أنت قلتي اللي احنا مش عارفين نقوله ومواجهة الشتائم لابد أن تكون بنفس الاسلوب ومن يشتمني لا يهمني لأن كل الناس مبسوطه مني والجميع يقول لي انت قولتي اللي أحنا مش عارفين نقوله وأنا لخصت الموضوع وكشفت الحقيقة ومحمد علي ملا كرشه وسرق وجي يعمل علينا شريف ومهتم بالغلابة

أما عن الدافع في ردها علي محمد علي ووائل غنيم قالت : تراكمات كثيرة هي التي دفعتني للرد من خلال الفيديو علي الشتائم والسباب واستخدمت نفس الطريقة في الرد بنفس الاسلوب بالإضافة أني أم ومصرية حتي النخاع وكل عيلتي خدموا في الجيش وكل بيت مصري لديه فرد خدم في جيش بلده الوطني وجنازة أي شهيد باتقطع من الداخل فالدافع الوطني هو الذي جعلني اخرج لأواجه هؤلاء السفلة الكلاب .

Advertisements

وأكدت : الرئيس عامل مشاريع وهو لم يريد ان يكون رئيس جمهورية لكنه قدم نفسه ووضع كفنه علي يده من اجل الوطن وهو راجل وابن بلد ولازم كلنا نقف جنبه ونواجه هؤلاء الخونة الجبناء .

وأشارت : هؤلاء الخونة لم يخاطبوا الرئيس وينتقدوه بأدب ولكن بقلة أدب ولذلك كان الرد عليهم يجب ان يكون بنفس الاسلوب فالعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم ولا يوجد رد غير هذا عندي وانا بارد من دافع ضميري ولا قابضة من هنا ولا من هنا فانتمائي وحبي لوطني ولرئيسي هو دافعي فانا مصرية حتي النخاع ولذلك ادافع عن بلدي وكلها يومين والبلد ستكون زي الفل وهؤلاء الذين يهاجموا مصر جبناء وخونة ومش رجالة لو رجالة يواجهوا من مصر مش هربانين وبيشتموا مصر ويعملوا فتنة من بره .

وأنهت الفنانة فيفي عبده تصريحاتها لليوم السابع قائلة : كنت عارفه أني هتشتم بس زي ما شتموني شتمتهم بنفس الالفاظ فمن يترك بلده ويهاجمها من الخارج مش راجل وباقولهم : انتوا مش رجالة وخاينين لو فيكوا راجل يرجع ويواجه .