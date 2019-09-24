شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بشرى ترقص على "أما براوة" فى الجونة.. وتعلق: "الستات عاملة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة بشرى، فيديو لها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، تظهر به وهى ترقص على أنغام أغنية "أما براوة"، على هامش مهرجان الجونة السينمائى.

وعلقت بشرى، على الفيديو الذى ظهر الفنانة سلوى محمد على والإعلامية بوسى شلبي.به قائلة :"الستات عاملة فرح".

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و تتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى لليوم السادس، حيث يشهد اليوم الثلاثاء العديد من العروض أبرزها فيلم "نورا تحلم" للنجمة التونسية هند صبرى المشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وسيتم عرضه فى تمام السابعة مساء مع إقامة سجادة حمراء للأبطال والفنانين الذين يحضرون الفيلم.