نجل غادة عادل يستعيد ذكرياته: "أحلى عمرة مع أمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

استعاد عبدالله مجدي الهواري، ذكرياته أثناء أداء فريضة العُمرة مع والدته الفناة غادة عادل، وذلك عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام".

وعلق "عبدالله على الصورة قائلًا: "أيام زمان أحلى، أحلى عُمرة مع أمي، بحبك".

جدير بالذكر أن غادة عادل تتواجد حاليًا في مدينة الجونة، للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة الجونة السينمائي، والتي انطلقت الخميس 19 سبتمبر، وتستمر فعالياته حتى 27 من سبتمبر الجاري.