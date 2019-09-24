غدًا.. غالية بن علي تحتفل بإصدار كتابها الأول "روميو وليلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تحتفل الفنانة التونسية غالية بن علي، غدا، بإصدار أول كتبها "روميو وليلي"، ويعقب حفل التوقيع المقام في إحدى قاعات الفنون بمنطقة المرسى التونسية، تقديم غالية لبعض أغانيها.

وكشفت غالية في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الكتاب يضم لوحات فنية ومجموعة قصص تمزج الواقع والخيال، ويتم طرحه بعدة لغات منها العربية والفرنسية، وأحاول من خلالها كشف العلاقة بين الحب والحياة والموت أيضا".

وأضافت: "أقوم بتقديم بعض الأغاني، وإنشاد القصائد".

غالية شاركت في أغسطس الماضي بإحياء الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى، وقدمت أغاني "يا مسافر وحدك"، "انسى الدنيا"، "لاموني"، "اللي غاروا منى"، "عرفت الهوى" و"ألف ليلة وليلة" إلى جانب مختارات من أعمالها الخاصة منها "روميو وليلى"، "كتابي يا سيدى"، "هيمتنى"، "قضيت حياتي" و"أنا حرة"، بالإضافة إلى غنائها بعض أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.