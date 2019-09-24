الأقصر السينمائي يعلن أسماء أعضاء لجنة اختيار الأفلام لدورته التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حدد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أسماء أعضاء لجنة اختيار الأفلام، لدورته التاسعة، التي تقام بمدينة الأقصر في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020.

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، إن اللجنة تضم المخرج سعد هنداوي، والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج أحمد فوزي صالح، والمخرج أحمد رشوان، والناقدة أمل الجمل، والناقد أسامة عبدالفتاح.

يذكر أن إدارة المهرجان أطلقت استمارات الاشتراك في مسابقات الدورة التاسعة، على أن تكون الأفلام من إنتاج عام 2019 ولمخرجين أفارقة، من داخل وخارج أفريقيا، والاستمارات متاحة على موقع المهرجان باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على الموقع الالكتروني للمهرجان.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب، والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.