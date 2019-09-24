في أحدث ظهور.. محمد محسن يخفي وجه ابنته"دهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شارك الفنان محمد محسن، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة هبة مجدي ونجلتهما "دهب" التي حرص على إخفاء وجهها. وعلق "محسن"، على الصورة عبر حسابه بـ"انستجرام"، قائلًا: "حبايب عمري هبة ودهب ربنا يخليكم ليا ويحفظكم من كل شر. و أحيا "محسن" العديد من الحفلات الغنائية آخرها حفل بمكتبة الإسكندرية، ضمن مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية.

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