‪ نقابة الموسيقيين تؤكد دعمها لمؤسسات الدولة وتستنكر الدعوات المشبوهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن تأييدها للدولة المصرية الحديثة لاستكمال ومواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة، مؤكدة رفضها للدعوات المشبوهة لإثارة الفوضى

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "النقابة ونقيبها الفنان هاني شاكر ومجلس إدارتها وجمعيتها العمومية، تؤكد على دعم مؤسسات الدولة الوطنية ضد كافة الدعوات المشبوهة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والتيارات السياسية الداعمة له لإثارة الفوضى."

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وأضافت: "كما تستنكر النقابة كل التصرفات الصادرة من ذوي التوجهات المشبوهة الذين يحاولون البحث عن أدوارًا لهم والشهرة بالشارع المصري على حساب الشعب من خلال الترويج لمساندتهم مطالب محدودي الدخل.

واستكمل:" يؤكد كل أعضاء النقابة والجمعية العمومية على وقوفهم خلف تحالف القوى الوطنية والأحزاب المصرية لمواجهة كافة الدعوات المشبوهة لإثارة الشارع المصري لتحقيق أهداف سياسية أو فئوية لصالح جماعة أو قوى سياسية بعينها دون النظر لمصالح البلاد العليا.

واختتم البيان بالتأكيد على صمود الشعب المصري وصلابة الجبهة الوطنية والعزم على تحقيق الأهداف القومية دعماً لمسيرة التقدم والازدهار لمصرنا الغالية التي تتحقق بسواعد أبنائها الشرفاء ضد قوى التخلف والظلام والشر والإرهاب من أجل حياة كريمة."