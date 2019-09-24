نشوى مصطفى تحرر محضرًا ضد شخص "يهددها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرضت الفنانة نشوى مصطفى، لتهديد من أحد الاشخاص، ونشرت صورة حسابه الشخصي، عبر صفحتها بموقع فيسبوك.

وعلقت: "الراجل ده بيهددني، وكتب عنوان بيتي، وواضح إنه بيراقبني، وهنزل حالاً أعمل محضر فى قسم الشرطة، ماعرفش تبع مين، وعملت سكرين شوت لكلامه".

Advertisements

ولم توضح "نشوى" طبيعة رسائل التهديد، واكتفت بالنزول لعمل محضر ضد هذا الشخص، على حد قولها.

يذكر أن نشوى مصطفى احتفلت مؤخرًا بزفاف ابنتها "مريم"، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.