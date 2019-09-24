تراند اليوم : بعد مرض زوجته الغامض.. فنان شهير لمتابع: بتأكل على قفانا عيش...

نشر الفنان ” أحمد فهمي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو قام بتصويره أحد الأشخاص المتابعين له يتحدث فيه عن مرض زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” والتي تمكث في مستشفى في مدينة سنغافورة منذ عدة أيام بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا أثناء قضائهما لأجازة شهر العسلوالذي زعم فيه عن إصابة هنا الزاهد بفيروس وهو ما يمنعها عن الأكل .



وتسبب الفيديو في غضب ” أحمد فهمي ” وخرج للرد على هذا الفيديو وصاحبه واصفا إياه ب ” الكاذب ” .

وكتب فهمي في تعليقه على الفيديو قائلا : ” اتفضلوا يا جماعة .. شوفو إحنا عايشين فى وسط ايه .. فيديو استثمار مرض وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هى عندها فيروس ولا أي كلام من دا .. حسبى الله و نعم الوكيل ” .

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وتابع : ” أنا مش بديله قيمة يا جماعة أنا بوريكوا بس .. هل دى نوعية المفروض إني أحترمها زي ما بتتطلبوا مننا كفنانين .. إحنا متبهدلين في المستشفيات ودا بيأكل على قفانا عيش بالكذب .. لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي ؟ ” .

وكانت والدة هنا الزاهد قد أعلنت مؤخرا أن ابنتها تعاني من الإصابة بميكروب في المعدة إثر تناولها وجبة طعام في سنغافورة .. وبالتالي وضعها الأطباء تحت الملاحظة لمدة 3 أيام ومنعوها من تناول الطعام للتأكد من عدم إصابتها بالتسمم أو حدوث أية مضاعفات حيث يتم علاجها وتغذيتها بالمحاليل الطبية فقط .



