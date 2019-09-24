بالفيديو: نبيل شعيل يرفض الحديث عن خلافاته مع كاظم الساهر

رفض الفنان الكويتي نبيل شعيل التحدث عن خلافه مع الفنان العراقي كاظم الساهر، مشيرًا إلى أن الحديث عنه أمر غير محبّب إلى قلبه.

وعن ذلك، قال ” شعيل ” في مقابلة تلفزيونية له: ” لا أحب الحديث عنه.. ممكن سكره؛ لأنه كان هناك فترة خلافات وصارت ولا أود أن أفتح هذا الأمر ” .

حيث أبان أنه شدد على مقدّمي البرنامج التلفزيونيّ، بأنّه اشترط عدم فتح مثل هذه الأسئلة معه لأنّه لن يخوض فيها.