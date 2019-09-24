بالفيديو.. شيرين عبد الوهاب تقبل يد حسام حبيب في حفل العيد الوطني السعودي

شهد حفل المطربة شيرين عبدالوهاب، الذي احييته بالأمس في السعودية، تزامنًا مع العيد الوطني للمملكة، الكثير من المفاجأت غير المتوقعة، والتي اشعلت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دعت شيرين زوجها المطرب حسام حبيب، من بين الحضور

ليشاركها لحظة خاصة توجه فيها كلمة للشعب المصري، وبمجرد صعوده إلي خشبة المسرح قامت بتقبيل يده أمام الجمهور، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة له.وقد قالت شيرين عبدالوهاب أن رسالتها للمصريين هي واجب عليها وكلمة حق قالت فيها بتأثر: "اللي ملوش كبير بيشتريله كبير واحنا عندنا كبير وبنحترمه"، ثم انهارت في البكاء، كما قال حسام حبيب:"نوجه كلمة لبلدنا مصر ورئيسنا وجيشنا.. نحن في ظهركم ومعاكم وربنا ينصركم ونشوفكم دائما في أعلي شأن".



