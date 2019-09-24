شهد حفل المطربة شيرين عبدالوهاب، الذي احييته بالأمس في السعودية، تزامنًا مع العيد الوطني للمملكة، الكثير من المفاجأت غير المتوقعة، والتي اشعلت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
دعت شيرين زوجها المطرب حسام حبيب، من بين الحضور
وقد قالت شيرين عبدالوهاب أن رسالتها للمصريين هي واجب عليها وكلمة حق قالت فيها بتأثر: "اللي ملوش كبير بيشتريله كبير واحنا عندنا كبير وبنحترمه"، ثم انهارت في البكاء، كما قال حسام حبيب:"نوجه كلمة لبلدنا مصر ورئيسنا وجيشنا.. نحن في ظهركم ومعاكم وربنا ينصركم ونشوفكم دائما في أعلي شأن".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شيرين عبد الوهاب تقبل يد حسام حبيب في حفل العيد الوطني السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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