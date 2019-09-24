شيرين عبدالوهاب من السعودية: السيسي كبيرنا

خرجت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن صمتها، وكسرت وعدًا أخذته على نفسها بعدم إبداء آرائها الشخصية بشأن أي حدث، تجنبًا للوقوع في أزمات أخرى ،حيث وجهت رسالة للشعب المصري خلال الحفل الذي أحييته بالأمس في السعودية ،وذلك تزامنًا مع العيد الوطني للمملكة.
وذكرت شيرين بأنه من الواجب عليها أن توجه رسالة وكلمة حق عن بلدها في ظل الظروف الحالية، وأستعانت في ذلك بزوجها المطرب حسام حبيب، مؤكدة على أنه أفضل منها في الحديث وأكثر ثقافة، ودعته للصعود إلى خشبة المسرح.
بدأ حبيب، حديثه فور الصعود علي خشبة المسرح بتوجيه التحية للجمهورالسعودي والملك سلمان، وتهنأتهم بعيدهم الوطني، ثم قال: "نوجه كلمة لبلدنا مصر ورئيسنا وجيشنا.. نحن في ظهركم ومعاكم وربنا ينصركم ونشوفكم دائما في أعلي شأن".
عقبت شيرين عبدالوهاب علي كلمة زوجها، فقالت: "اللي ملوش كبير بيشتريله كبير واحنا عندنا كبير وبنحترمه"، ثم انهارت في البكاء واصبح من الصعب عليها مواصلة الحديث، فأعطت ظهرها للجمهور حتى أستعادت هدوئها، وعادت لتختم حديثها بالدعاء لمصر وجميع البلاد العربية.
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