أحمد عبدالباسط يتعاقد مع محمد هنيدي على فيلم "أب للإيجار"

أعلن المنتج أحمد عبدالباسط، تعاقده مع الفنان محمد هنيدي، على بطولة فيلم سينمائي سيتم تقديمه خلال عام 2020.
وبدأت خلال الأيام الماضية أولي الجلسات التحضيرية للعمل حيث تعاقد "عبدالباسط"، مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار"ليقوم هنيدي ببطولته، وجارٍ ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة.
وستبدأ شركة "فيلم أوف إيجيبت" لمنتجها أيمن عبدالباسط، تحضيرات التصوير على أن يبدأالفترة المقبلة استعداد لعرضه في السينمات، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي عن أب يتورط في مشاكل كثيرة يكشفها سير العمل.
وأعرب أحمد عبدالباسط، عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد هنيدي، وقال إنه سيكون إضافة لباقة أخرى من نجوم ستتعامل معهم الشركة بمشاريع مختلفة سيتم الإعلان عنها قريبًا.
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