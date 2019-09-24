ميرنا وليد - بيروت - وصلت الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​ منذ ساعات قليلة إلى بيروت للمشاركة في لجنة إنتخاب ​ملك جمال لبنان​ لعام 2019 التي ستقام مساء غد، وكان في إستقبالها في صالون الشرف داخل مطار بيروت الدولي طبيب التجميل هراتش ساغبازاريان ومنظم الحفل السيّد نضال بشراوي، وحشد من الصحافة والإعلام.

دردشة إعلامية أجرتها النجمة نبيلة عبيد مع الصحافيين، وكان لكاميرا موقع الخليج 365 لقاء حصري معها تحدثنا فيه عن الكثير من المواضيع، بينها إن كانت توافق على تجسيد قصة حياتها في مسلسل، إضافة إلى الحديث معها عن سبب غيابها وعدم تقديمها لأية أعمال جديدة منذ حوالي الثلاث سنوات وذلك على الرغم من إعلانها انها لن تعتزل، ومن ترى اليوم نجمة مصر الأولى، وأيضاً ماذا قالت عن متابعتها للأعمال اللبنانية؟

الإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها تجدونها في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-نبيلة عبيد:لفتني نادين نسيب نجيم وقصي خولي..وهذا رأيي بتجسيد قصة حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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