هادي أسمر نجم لعبة الـ"Poker" العالمية.. أحب نادين نسيب نجيم وهذه قصتهما

ميرنا وليد - بيروت - قبل فترة أعلنت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ إنفصالها عن زوجها المهندس ​هادي أسمر​ ،بعد زواج إستمر 7 سنوات.

هذا الطلاق الذي حصل بالسر، خض مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الجدل برقيّه وبُعده كل البعد عن المشاكل، التي تحدث بالعادة بين الزوج والزوجة عند الإنفصال.

لكن زوج نادين السابق كان ولا زال موضوعاً غامضاً على محبي الممثلة، فهو لم يكن يظهر معها في المناسبات إلا نادراً وذلك لأنه لا يحب الاضواء، وهذا من حقه، لذا سنستعرض لكم كل المعلومات المنشورة والمعروفة عنه لتتعرفوا أكثر على شريك حياة نادين نسيب نجيم السابق، وعلاقتهما التي نتج عنها طفلان وهما "هافين" و"جيوفاني".

كيف التقى الثنائي وتزوج؟

تروي نادين نسيب نجيم في مقابلاتها السابقة، كيف تعرفت على زوجهاهادي أسمر ،الذي شاهدها على التلفزيون ضمن مسلسل "أجيال"، وكان قد تحدث عنها سابقاً مع أصدقائه فربط الشكل بالإسم، وبدأ يخطط للتعرف عليها، فسأل إن كان هناك أحد في حياتها، وعندما أتى الجواب بالنفي من خلال صديقة صديقه، التي هي صديقة نادين، التقيا في جلسة أصدقاء وتعرفا على بعضهما.

تقول نادين نسيب نجيم في وقتها، إنها عندما تعرفت على هادي أسمر لم تكن متحمسة بعد لفكرة الزواج، لأنها مرت بالعديد من التجارب الفاشلة في الحب، إلا أن الموضوع مع هادي كان مختلفاً، إذ أنه كان مبنياً على الإتفاق في الدرجة الاولى، ثم على الحب في طريقة المعاملة. هادي أسمر الذي لم يكن يعرف أن نادين نسيب نجيم هي ملكة جمال سابقة، أُغرم بها وبعينيها الداكنتين، ويرفض أن تضع عدسات لاصقة.

طلب يدها بعد شهر واحد على لقائهما الاول

يبدو أن وقتها كان هادي أسمر يريد أن تكون نادين نسيب نجيم زوجته بأسرع وقت، فطلب يدها بعد شهر واحد من لقائهما وليس بالطريقة التقليدية، وبحسب ما قالته نادين إنهما كانا يجلسان في أحد الأماكن العامة، وكان يمسك بيدها تحت الطاولة فجأة شعرت بأن خاتماً دخل إصبعها، وعندما رفعت يدها وجدت خاتم زواج من دون أن يسألها إن كانت تقبل، فقد كان هو من إتخذ قرار الارتباط بها، وهي لم تعارض الموضوع.

فارق العمر 16 سنة!

لم تُخفِ نادين نسيب نجيم أن فارق العمر بينها وبين زوجها السابق هادي أسمر كان يقلقها في بداية تعارفهما، إذ حين تزوجا كانت تبلغ 27 عاماً، بينما هو كان عمره 43 عاماً، أي أن فارق العمر بينهما 16 عاماً، لكنها إعتبرت بعدها أن الامر ليس مزعجاً لأن هادي، بحسب ما قالت، حيوي ونشيط ويحب الحياة ويسافر، فرأت أن الموضوع قد يصب في مصلحتهما، ليتفهم مجال عملها ووجودها تحت الأضواء دائماً.



الامومة والشهرة

في عام 2013 رزق الثنائي بإبنتهما "هافين"، وفي عام 2014 رزقا بإبنهما "جيوفاني"، وقد أعطت نادين نسيب نجيم طفليها الوقت الكافي، قبل أن تعود الى الاضواء، وتقول إن زوجها وقتها كان يساعدها لكي تصل إلى التوازن بين حياتها الأسرية وحياتها المهنية. ولا يستهوي نادين نشر صور لطفليها بشكل واضح، وحتى أن صورها في السنوات الماضية كانت نادرة مع العائلة في المناسبات، لكن زوجها كان يطل بين الحين والأخر معها وفي حفلات توزيع الجوائز كان يدعمها.

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هادي أسمر مهندس ولاعب بوكر متمرس ومصنّف عالمياً

عرف هادي أسمر بأنه مهندس، إلا أن الصحف العالمية صنفته من أهم لاعبي البوكر عالمياً، بحسب المواقع الالكترونية المتخصصة بهذا الموضوع، ويقول هادي في هذا الاطار إنه يلعب من أجل التسلية، ويريد أن يكون ثاني أهم لاعب لبناني على نطاق اللعبة، بعد ​نيكولا شويتي​.

حقق هادي أسمر أرباحاً كثيرة خلال مشاركته في دورات ومسابقات، ووصلت قيمة ما ربحه إلى ما يفوق المليون دولار، في السنوات الماضية الأخيرة.

في عام 2015، شارك هادي أسمر في pokerstars و monte carlo casino EPT Grand Final، الذي يستقبل لاعبين محترفين في هذا المجال من كل أنحاء العالم ليتباروا، وحقق نتيجة مهمة ممثلاً لبنان بين كل هذه الدول التي ارسلت لاعبيها، فحلَّ في المركز الثالث خلف اللاعب الإسباني أدريان ماتيوز دياز، والذي حقق مليون و82 ألف يورو، واللاعب السينغالي محيي الدين فارس، والذي حقق 679 ألف يورو، بينما حقق هادي وقتها مبلغ 486 ألف يورو.

حسب Lebanon all time list يحتل هادي أسمر المركز العاشر، وبحسب تصنيف Global Poker Index ranking يحتل المركز 2066 حول العالم.

في عام 2019 شارك في 5 مسابقات في كانون الثاني/يناير، ومرتين في أيار/مايو ومرة في حزيران/يونيو، وآخر مشاركاته كانت في 30 آب/أغسطس في برشلونة، أي قبل يومين من عرس صديقة نادين، والذي تغيّب عنه بداعي السفر.