نشوى مصطفى تكشف : ” الراجل ده بيهددني وبيراقبني “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 04:31 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشفت من خلاله عن تعرضها للتهديد من قبل أحد الأشخاص المجهولين بالنسبة لها .
ونشرت نشوى صورة لحساب الشخص على ” فيس بوك ” والذي تتلقى منه التهديات .
وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” الراجل ده بيهددني وكتب عنوان بيتي وواضح إنه بيراقبني .. معرفش تبع مين وعملت سكرين شوت لكلامه ” .
وتابعت : ” هنزل حالا أعمل محضر في قسم الشرطة ” .. وذلك لإثبات الواقعة والوصول إليه .facebook
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