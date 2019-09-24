السلطات الأمريكية تقيد حركة ” حسن روحاني ” في نيويورك

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 04:31 مساءً - ذكرت وكالة ” فارس ” عن قيام السلطات الأمريكية بتقييد حركة الرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” في نيويورك خلال فترة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة .
حيث تمكنت السلطات من جعل الرئيس الإيراني لا يستطيع مغادرة مقر الأمم المتحدة في مانهاتن بشكل مستقل .
بالإضافة إلى ذلك حصل رئيس إيران على تصريح خاص للبقاء في الفندق .
ويشارك حسن روحاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على الرغم من عدم رغبة أمريكا في مشاركة إيران على حد قوله .. إلا أن حسن روحاني قال إنهم مصرون على الحضور للتعبير عن مواقفنا بصراحة .
كما أشار إلى إنهم يتعرضون لسياسة الضغط القصوى من قبل واشنطن إلا إنها لم تحقق أية نتائج .
وذكرت وكالة ” إرنا ” أن شخصا من كل 3 أشخاص في الوفد الإيراني لم يحصل على تأشيرة إلى أمريكا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
يذكر أن العلاقات بين طهران وواشنطن تشهد تدهورا منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران والدول الكبرى وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية .
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