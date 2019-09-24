بعد أزمتها الصحية.. هنا الزاهد توجه رسالة شكر لهؤلاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية هنا الزاهد لأزمة صحية شديدة مؤخرا تسببت في دخولها أحد المستشفيات في سنغافورة، وذلك أثناء قضائها شهر العسل هناك برفقها عريسهاالفنان أحمد فهمي.

الفنانة المصرية حرصت على توجيه رسالة شكر لكل من سأل عنها، حيث كتبت، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “شكرًا لكم على كل المكالمات والرسائل التي تلقيتها.. بحبكم كثيرا”.

وكان أحمد فهمي قد صدم جمهوره بنشره صورة لعروسه الفنانة هنا الزاهد، وهي راقدة على سرير المرض بأحد المستشفيات، وذلك خلال قضائهما شهر العسل، كاشفا أنها تعاني من أزمة صحية شديدة قد تتطلب خضوعها لجراحة.

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وكشف الفنان طلعت زكريا، تفاصيل مرض هنا، بقوله إنها عانت من مغص شديد بالمعدة، وارتفاع شديد في درجة حرارتها، ودخلت في مرحلة شديدة من القيء.

وأضاف أن الأطباء أكدوا انها أصيبت بـ”فيرس” والحمد الله خضعت للعلاج، وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها، والاطمئنان على حالتها الصحية بالكامل.

وطمأن طلعت زكريا جمهور هنا على حالتها حاليا، حيث قال في تصريحات صحفية: “الحمد الله هنا بقت كويسة، وخرجت من المستشفى واطمنا عليها”.