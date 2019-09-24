والدة الفنان أحمد عبدالله محمود تعرض منزلها للبيع لسداد ديونه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عرضت الكاتبة حنان البنبى، أرملة الفنان الراحل عبدالله محمود، ووالدة الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود، منزلها الذى تقيم فيه للبيع.

وكشفت عن سبب اتخاذها لهذا القرار وهو حتى تتمكن من سداد مبلغ 800 ألف جنيه لزوجة ابنها الفنان الشاب، وهى الممثلة سارة نخلة.

وقالت في تصريحات صحفية، إنها اضطرت أن تسلك هذا الأمر، كى تدفع لزوجة إبنها ما تدعى أنه حقها، إما أن يُسجن نجلها الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود.

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وأضافت، أن هذا المنزل قضت فيه أجمل أيام حياتها، وذكرياتها تتمثل فى كل أركانه، لكنها لن تسمح بسجن نجلها أيا كانت التضحيات.

وتابعت: “أبحث بالفعل عن سكن أقل وجيران غير الذين كبرت معهم وآلفتهم وكأنهم أهلي، لكن هذا هو الواقع المّر الذي يفرض نفسه رغما عني”.

يذكر أن الفنانة السورية سارة نخلة، كانت قد حررت يوم 26 أكتوبر الماضي، المحضر رقم 16125 جنح الدقي لسنة 2018 اتهمت فيه زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود بالتعدي عليها بالضرب وأحالت النيابة العامة القضية إلي محكمة الجنح التي عاقبته بالحبس 3 أشهر، ومنذ هذا التاريخ وهناك مشاكل أسرية بين الزوجين تنظرها المحاكم حتى الآن.

ومن المعروف أن الفنان عبد الله محمود قد توفى فى 9 يونيو عام 2005 بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تعد من علامات السينما والدراما المصرية.