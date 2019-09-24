فيديو.. شيرين عبدالوهاب من على المسرح بالسعودية: «اني لست بحامل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على الشائعات التي نشرت مؤخرًا حول حملها من زوجها الفنان حسام حبيب.

شيرين، قالت خلال إحيائها حفل غنائي في السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي: “أنا لست بحامل”، وذلك في أول ظهور لها بعد غياب طويل.

الفنانة المصرية عانت خلال الفترة الماضية من انتشار العديد من الشائعات حول حملها وسفرها إلى أمريكا لإنجاب مولودها هناك، وهو الأمر الذي نفاه زوجها حسام حبيب وشقيقها محمد أكثر من مرة.

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شيرين، كانت قد اعتذرت عن إحياء العديد من الحفلات الفنية والمهرجانات بسبب سفرها للخارج مما زاد من انتشار شائعة حملها.

وبعد غياب، عادت شيرين للحفلات ليكون أول حفل لها هو حفلها بالسعودية والذي تألقت فيه بإطلالة ساحرة، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خاصة أن الحفل جاء بعد غياب طويل.

الجمهور السعودي قابل شيرين بحفاوة بالغة حتى أن شيرين علبتها دموعها بسبب الترحيب الكبير الذي حظيت به منهم معبرة عن حبها للسعودية وهنأتهم بعيدهم.