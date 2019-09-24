فيديو.. حصاد الجولة الخامسة من الدوري الإسباني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار مساء الإثنين على مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني التي شهدت تعثرا جديدا لبرشلونة، حامل اللقب، وصحوة غريمه ريال مدريد.

وخسر برشلونة 0-2 أمام مضيفه غرناطة، ليتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثامن، فيما حقق الريال فوزا صعبا ومهما على مضيفه إشبيلية بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، يجاور بها أتلتيك بلباو في صدارة الترتيب.

وبهذا الفوز استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات، بعد خسارته بثلاثية دون رد أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء الماضي، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي مع ضيفه سيلتا فيجو، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس، متأخرا بفارق الأهداف عن إشبيلية (الخامس).

"العين الرياضية" تستعرض بالفيديوجراف أبرز أرقام وحقائق الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.