الموسيقي اللبناني بهجت هندي يطلق “ذا غلوب”

Sep 24, 2019
أطلق المنسق الموسيقي اللبناني بهجت هندي المعروف بإسم DJ Mini B أغنيته الأولى بعنوان “The globe” على جميع المنصات الموسيقية المحلية والعالمية منها: “أنغامي” و”ديزر” و”آبل ميوزك” و”سبوتفاي”. وقد حصدت الأغنية لغاية الآن على “أنغامي” أكثر من 60 ألف استماع.
يذكر أن DJ Mini B أو بهجت هندي من أهم منسقي الموسيقى في لبنان. بدأ بعمر الخامسة عشر، كان لديه برنامجاً أسبوعياً على إذاعة NRJ، وعلى محطة “إم.تي.في.” بعنوان “هاشتاغ”. وقد حصد جائزة “أفضل منسق موسيقي لبناني” في مهرجان NRJ DJ Awards في موناكو. كما لعب في أهم الحفلات وأفخم الأعراس في أكثر من 20 بلداً أمام الآلاف الذين تراقصوا على أنغام موسيقاه.
للاستماع إلى أغنية “The globe” على “أنغامي”:
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