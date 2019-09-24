تقلا شمعون.. أداء بارع يزيد "عروس بيروت" تشويقًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تزداد أحداث مسلسل "عروس بيروت" سخونة يومًا بعد يوم، إلا أنه لا يمكن أن تمضي حلقة دون أن تتألق سيدة القصر الست ليلى والدة أبناء عائلة الضاهر والتي تقوم بتجسيدها الفنانة اللبنانية تقلا شمعون.

منذ بداية أحداث المسلسل حتى حلقته الجديدة التي عرضت يوم أمس الاثنين، استطاعت شمعون تقديم دور الأم المتسلطة والسيدة القوية التي تحكم القصر والمنطقة بكاملها، وتفرض قيودها وقوانينها على عائلتها ومن يعملون بالقصر وكل من حولها ببراعة شديدة جدًا.

شخصية "الست ليلى" كشفت عن قدرات شمعون التمثيلية التي لم تبرز بهذه القوة في أي عمل سابق، فقدمت أداء مميزًا تُرفع له القبعة، ودورًا استثنائيًا جعلها بطلة العمل من دون منازع، وحديث صفحات التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تحمل الحلقات القادمة من المسلسل المزيد من الصراعات والمشاكل، التي ستجد الست ليلى نفسها أمامها في حرب طاحنة للمحافظة على قوانينها وقوتها وعائلتها، خاصة بعد ظهور آدم عساف "محمد الأحمد" ابن زوجها للانتقام، والذي لم تكن تعرف عن وجوده في الأصل وما زالت لا تعرف حتى حلقة الأمس.

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هذا بالإضافة إلى التحدي الذي يواجهها للتقريب بين ابنها خليل "جو طراد" وزوجته نايا "مرام علي" والتي تتهرب من واجباتها الزوجية ودخلت القصر من أجل تعكير صف زواج فارس "ضاهر العابدين" وثريا "كارمن بصيبص"؛ الأمر الذي سمعته الست ليلى بالصدفة لتبدأ محاولاتها لإصلاح زواج ابنها خليل وتقريبه من زوجته.

فماذا ستحمل الأحداث القادمة من مفاجئات لسيدة القصر الست ليلى "تقلا شمعون" وهل ستستطيع الفنانة اللبنانية الحفاظ على قوة أدائها حتى الحلقة الأخيرة من العمل؟