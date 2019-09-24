متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت في السنوات الماضية ظاهرة الفاشينيستا بشكل واسع في الوطن العربي، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت الفتيات إلى نجمات يتابعهن الملايين من الفتيات ويتأثرن بهن.
من هنا اتجهت العلامات التجارية الكبرى إلى الفاشينيستات للترويج للمستحضرات وبعض السلع، الأمر الذي زاد من شهرتهن وجعلهن يصلن إلى شريحة أكبر من الجمهور.
لا يوجد أي توجيهات أو قوانين معينة تحكم ما تنشره الفاشينيستات، الأمر الذي يوقعهن في مشاكل؛ فمراقبة الإعلام والجمهور لأفعالهن بشكل دقيق، قد يوقعهن في مشاكل السهوات والأخطاء غير المحسوبة!
نستعرض في هذا الفيديو مواقف أثارت الجدل لفاشينيستات عربيات.
كانت هذه تفاصيل خبر فاشينيستات عربيات لاحقتهن "تهم" غريبة.. شاهدي كيف عرّضْنَ أنفسهن للمشاكل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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