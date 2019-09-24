أوزجان دنيز يطلب نورغول يشيلتشاي لبطولة "الملك".. وهذا موقفها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة تركية أن النجم أوزجان دنيز طلب عرض البطولة النسائية لمسلسله القادم "الملك" على النجمة نورغول يشيلتشاي، وأن الأخيرة تنظر للعرض بجدية وإيجابية.

ويبدو أن دنيز يشعر بالراحة في التمثيل أمام نورغول التي تشارك معها بطولة مسلسل "قصر الحب" قبل ما يقارب الـ 13 عامًا وحققا سويًا نجاحًا كبيرًا، كما تشاركا بطولة فيلم "فرصة ثانية".

وأثارت هذه الأخبار حماسة الجمهور الذي اشتاق لرؤيتهما سويًا، بالإضافة لحماستهما لعودة دنيز للدراما والمسلسلات التلفزيوينة.

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وعلى الصعيد العائلي، كانت غولجان دنيز الأخت غير الشقيقة للنجم التركي أوزجان دنيز صرّحت لإحدى الصحف قبل مدة بأنها لجأت لشقيقها لمساعدتها لمعاناتها من بعض الأمراض ومن أجل تكاليف دراستها؛ لكنه تنكر لها ولم يسمعها بحسب ما قالت، مضيفة "أنه دفنها حية مع والدها الذي توفي العام الماضي".

وبهذا الصدد ردّ دنيز، أنه لا يوجد له شقيقة وبحسب الأوراق الرسمية، فإن والده ليست له ابنة، فيما كشفت إحدى الصحف أنه وبحسب الأوراق الرسمية، فإن غولجان تكون أخت أوزجان بالفعل.