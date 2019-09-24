وداد المطوع تشكو من العنصرية بعد انتقادات زواجها من مصري.. وهنا التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتكت الفنانة والكاتبة الكويتية وداد عبدالله المطوع، من العنصرية التي وُجهت ضدها من قبل البعض بسبب زواجها من رجل أعمالٍ مصري يُدعى هيثم إمام، معربةً عن دهشتها من موقفهم في ظل إتاحة زواج الرجل الكويتي من أي جنسية، حتى أنّه يتزوج خادمته ولا يعترض أحد.

وقالت الفنانة الكويتية، إنّها تزوجت من مصري وانتهى الأمر، مردفةً: "الكويتي يأخد فلبينية ولما يتزوج خدامته ولما يتزوج إثيوبية أو أي جنسية ما تسوون عليه كل هذا".

وكشفت المطوع، في مقطع فيديو شاركته مع متابعيها عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر"، أنها تلقت الكثير من الانتقادات والسباب والإساءات لمجرد زواجها بالحلال، وعلى سنة الله ورسوله.

وأبدت اعتراضها على من وجهوا لها الإساءات والعنصرية كونها كويتية تزوجت مصريًا، قائلة: "اشمعنى أنا وإيش صار شو بيكم الموضوع أوفر".

وأكدت المطوع، أنَّ الحديث عن الرجل الكويتي الذي يتزوج من يريد ومن أي جنسية، يكون مباحًا ومقبولًا، كما أنهم يضعونه فوق العين والرأس عندما يُنجب أولادًا، أما عندما تتزوج ابنة الكويت من جنسية أخرى غير الكويتية تقوم القيامة.

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وعلقّت المطوع، على مقطع الفيديو قائلةً: "الكويتي يتزوج من أي جنسية عادي ما في حد قال شمعنى وليش تزوجت غير كويتية وما في حد نشر خبر زواجه، اشمعنى وداد المطوع بالذات إلى الآن يسيؤون لي في كل حسابات السوشال ميديا فقط لأني تزوجت رجل أعمال مصري الجنسية..!".

وأعلنت المطوع، زواجها من رجل أعمال مصري يوم الـ 16 من سبتمبر الجاري، وبسبب ذلك تلقت بعض الانتقادات عقب كشفها عن جنسية زوجها؛ إذ لامها البعض بسبب تركها لأبناء بلدها وزواجها من غريب؛ فضلًا عن تطرق البعض إلى أن زواجها سيحرم أبناءها في المستقبل من الجنسية الكويتية.

ورغم الانتقادات التي واجهتها وداد بسبب زواجها من مصري، إلا أنها لاقت كمًا هائلاً من المباركات والتهاني من مواطنيها الذين طالبوها بعدم الانشغال بالآراء والانتقادات التي تعرضت لها والتي وصفوها بـ"العنصرية والمريضة".

يُذكر أنَّ المطوع، تعدُّ من المشاهير النشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، حيث تشارك متابعيها بنقاش عدد من المواضيع الاجتماعية، فضلاً عن مواضيع تتعلق بارتداء الحجاب والدعوة إلى الاحتشام باللباس.