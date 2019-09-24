شكرا لقرائتكم بعد أيام من زفافها.. هنا الزاهد في المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تمض سوى أيام قليلة على زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، حتى تعرضت الأخيرة لوعكة صحية تسببت في ذهابها إلى المستشفى بشكل متكرر.

ذلك الأمر الذي كشف عنه زوجها الفنان أحمد فهمي، بعدما نشر صورة لزوجته وهي داخل أحد المستشفيات، حيث أكد أنهما خارج مصر في الوقت الحالي.

وأضاف أنه ليس من طبعه الحديث عن مثل هذه الأمور، ولكن ما دفعه للكتابة هو ما تتعرض له زوجته، حيث باتت تتعرض لوعكات صحية بشكل مفاجئ.

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الحياة مش ناقصة

وكشف أنها المرة الثالثة بعد الزواج التي يتوجهان فيها إلى الأطباء من أجل معرفة ما تعاني منه زوجته، خاصة أنها تعاني بشدة. إلا أن فهمي، بحسب تعبيره، تعرض إلى الحسد ويشعر بأن هناك بعض الأشخاص لا يتحدثون سوى عنه وزوجته، مؤكدا أنه في مهرجان فني ليس مهرجان الجونة، كان الحضور لا يتحدثون سوى عنه وعن زوجته والزفاف الذي أقامه.

وقال فهمي: "مبيسألوش أي حد من الزملا عن الجايزة اللي واخدها.. لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا.. بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها وربنا يديم النعمة.. أما بجد الناس اللي مركزين أرجوكوا الحياة مش ناقصة.. إحنا في شهر العسل وبايتين اهو في المستشفى".

ويبدو أن فهمي شعر بتسرعه في الإفصاح عما يفكر فيه وتفسيره لمرض زوجته، وهو ما دفعه لحذف الصورة لاحقا من دون أن يكشف سبب حذفه لها أو يبرر الأمر.