الفنانة بشرى تحذف صورتها في مهرجان الجونة

حذفت الفنانة بشرى مدير العمليات في مهرجان الجونة السينمائي، صورتها خلال فعاليات مهرجان الجونة، والتي قال البعض إنها تشبه «قلب خساية».

جاء ذلك بعد أن تعرض فستان بشرى لسخرية متابعيها من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت بشرى على الصورة قائلة: "أنا قلبي قلب خساية.. عادي سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك.. أحلى من الثقة بالنفس مفيش".

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات المختلفة من خلال فن صناعة الأفلام، وتقام دورته الثالثة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.

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