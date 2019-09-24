النجمة فيفي عبده تهاجم محمد علي ووائل غنيم

شنت الفنانة فيفي عبده، الإثنين، هجومًا شرسًا على كل من الهارب محمد علي ووائل غنيم وعدد من رموز جماعة الإخوان الإرهابية الداعين للفوضى في مصر.

وفي فيديو لها عبر حسابها بإنستجرام، قالت فيفي عبده: «نسيتوا اللي عملتوه فينا وانتو تسرقوا وتقلبوا في البلد».

وأضافت: «أنا ما بفهمش في السياسة لكن بفهم في الأدب، ولو عاوزين قلة أدب هطلع.. ليل ونهار».

وأكدت أنهم لا يعرفون قيمة مصر، مضيفة: «دا رئيس أهم بلد في العالم العربي، الدول الأوروبية يعملوا له مليون ألف حساب».

قد يهمك ايضاً:

تفاصيل إصابة فيفي عبده بوعكة صحية