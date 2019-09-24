فيلم آدم يناقش ظاهرة الحمل غير الشرعي في "الجونة"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يناقش فيلم "آدم" للمخرجة المغربية مريم توزاني الذي عُرِضَ بمهرجان الجونة السينمائي يوم أمس الأحد مشكلة الحمل خارج إطار الزواج الشرعي من خلال قصة سامية التي تترك بيت أهلها حتى لا ينكشف أمر حملها وتبحث عن مأوى حتى تضع مولودها في منزل عبلة التي تعيش مع طفلتها وردة. فتنشأ علاقة إنسانية بين الثلاثة. لكن، سامية تعيش صراعاً بين التخلي عن ابنها آدم والحفاظ عليه في مجتمع ينبذ المولودين خارج إطار الزواج الشرعي.

وعن هذه المشكلة الاجتماعية، قالت توزاني في حديثها لـ"رويترز": "أعرف أن الحمل خارج إطار الزواج مشكلة مزعجة، وأنا أعتقد أن اختيار اللجنة الرسمية لهذا الفيلم لتمثيل المغرب بالمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، يشكِّل دليلاً على أن هناك إرادة حقيقة لدخول النقاش بهذه القضية“.

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هذا ورأت المخرجة المغربية أن ترشيح فيلمها الروائي الأول (آدم) لتمثيل المغرب في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي هو اعتراف بجيل جديد من صنّاع السينما في المغرب والمنطقة. حيث عبّرت عن سعادتها قائلة: "الترشيح أمر ملهم لي وللكثيرين من جيلي في المنطقة، وأعتبره اعترافاً بجيلٍ جديد من صنّاع السينما“.

وشرحت أن "السينما قادرة على تغيير نمط التفكير في المجتمع" مشيرةً إلى أن انتقاء اسم الفيلم "آدم" يشير للمساواة بين جميع البشر، لأننا جميعنا أبناء آدم“. وأوضحت أن الفيلم لا يتحدث فقط عن النساء، بل يخاطب الإنسانية بشكلٍ عام. لأن المولود الذي جاء للدنيا ليس له أي ذنب ويستحق العيش دون تمييز ضده.

يشار إلى أن الفيلم من بطولة نسرين الراضي ولبنى أزبال وعزيز حطاب ودعاء بلخودة وحسناء طمطاوي. علماً أنه عُرِضَ بمهرجان "كان" السينمائي، ونال جائزة ”أفضل ممثلة“ من مهرجان ديربان في جنوب أفريقيا في يوليو الماضي. كما سيشارك في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في شهر نوفمبر المقبل.