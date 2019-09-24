شكرا لقرائتكم خبر عن تقلا شمعون عن نجاح "عروس بيروت ":جو الحب بين الفنانين السبب الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عرض الحلقة الأولى، حاز مسلسل عروس بيروت على اهتمام قطاع عريض من المشاهدين بسبب أجواء الحب والرومانسية التى تجمع بين بطلى المسلسل ظافر العابدين وكارمن بصيبص، حيث نجح المسلسل اللبنانى فى القضاء على الدراما التركية تماما، خاصة أنه تخطاهما فى الجماليات والرومانسيات بمراحل كثيرة.

وتحدثت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، لـ ”الخليج 365”، عن كواليس مسلسل " عروس بيروت" قائلة: " اشتغلنا احنا وجميع الممثلين مع بعض فى جو حب وود وهما سبب رئيسى فى نجاح المسلسل وكنا نلتقى ونتمتع بالتمثيل و نحن في قمة الابداع سوا وكل ده ظهر للمشاهد أننا كلنا بنحب بعض ومنسجمين".

يذكر أن مسلسل "عروس بيروت" كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسى ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى ابراهيم.