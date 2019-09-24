شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الموسيقية تساند مؤسسات الدولة وتواجه الدعوات المشبوهه لإثارة الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا عن تأييدها للدولة المصرية الحديثة لاستكمال ومواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة.

وأكدت النقابة ونقيبها الفنان هاني شاكر ومجلس إدارتها وجمعيتها العمومية على دعم مؤسسات الدولة الوطنية ضد كافة الدعوات المشبوهة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والتيارات السياسية الداعمة له لإثارة الفوضى.

كما استنكرت النقابة كل التصرفات الصادرة من ذوي التوجهات المشبوهة الذين يحاولون البحث عن ادوار لهم والشهرة بالشارع المصري على حساب الشعب من خلال الترويج لمساندتهم مطالب محدودي الدخل.

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كما يؤكد كل أعضاء النقابة والجمعية العمومية على وقوفهم خلف تحالف القوى الوطنية والأحزاب المصرية لمواجهة كافة الدعوات المشبوهة لإثارة الشارع المصري لتحقيق أهداف سياسية أو فئوية لصالح جماعة أو قوى سياسية بعينها دون النظر لمصالح البلاد العليا.

وتؤكد النقابة على صمود الشعب المصري وصلابة الجبهة الوطنية والعزم على تحقيق الأهداف القومية دعماً لمسيرة التقدم والازدهار لمصرنا الغالية التي تتحقق بسواعد أبنائها الشرفاء ضد قوى التخلف والظلام والشر والإرهاب من أجل حياة كريمة.