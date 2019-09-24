شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عروض أفلام وندوات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى لليوم السادس، حيث يشهد اليوم الثلاثاء العديد من العروض أبرزها فيلم "نورا تحلم" للنجمة التونسية هند صبرى المشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وسيتم عرضه فى تمام السابعة مساء مع إقامة سجادة حمراء للابطال والفنانين الذين يحضرون الفيلم.

فيلم "نورا تحلم"، يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى بمشاركة حكيم بومسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا" وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

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إلى جانب ذلك يعرض المهرجان العديد من الأفلام السينمائية المميزة مثل "ألم ومجد" للمخرج بيدرو ألمودوفار ومن بطولة أنتونيو بانديراس، والذى اختير لتمثيل إسبانيا في جوائز الأوسكار، حسبما أعلنت الأكاديمية الإسبانية للسينما، وفيلم "سيدة النيل" للمخرج الفرنسى الأفغانى عتيق رحيمي، والفيلم التسجيلي "كاميرا أفريقية" للمخرج والباحث فريد بوغدير.

كما سيتضمن برنامج جسر الجونة السينمائي حلقة نقاش بعنوان "علم وفن جلب تمويل الأفلام" والتي يستكشف فيها ليو باراكلو، المحرر في فاراييتي، مصادر بديلة للتمويل، وطرق بناء التمويل من عدة مصادر مختلفة بما في ذلك المنح المقدمة من المؤسسات والاستعانة بمصادر خارجية وما قبل البيع والتبرعات العينية. كما سيدرس موضوع التمويل والنقد من خلال منظور مؤسسات التمويل ومنظور مخرجين ومنتجين

إضافة إلى ذلك، ستقام حلقة نقاش بعنوان "الوضع الراهن لعملية توزيع الأفلام" التي تديرها ميريام ساسين، منتجة لبنانية في شركة "أبوت" للإنتاج. سيشارك في الحلقةكل من ميسي لايني، مديرة التطوير في "أدالت سويم" في معهد سندانس سابقًا، وجوردانا ميد، مديرة للتوزيع في "آي تي في إس"، وريبيكا سوسا، مخرجة سينمائية ومستشارة متخصصة